Demi Menindaklanjuti Arahan Presiden, Menhut Perkuat Jaringan Persemaian Bibit

jpnn.com, KUPANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku bakal memperkuat jaringan persemaian nasional demi menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebab, kata eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu, Prabowo memerintahkan jajaran Kemenhut memproduksi banyak bibit tumbuhan demi menghijaukan Indonesia.

Hal ini disampaikan Raja Juli setelah melakukan peninjauan di Persemaian Permanen Fatukoa di Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, Jumat (31/7).

"Memerintahkan kepada saya untuk memproduksi lebih banyak bibit lagi, puluhan juta atau berapa pun bahasa beliau, yang tujuannya itu membuat lingkungan kita asri alam kita lebih natural dan tentu hutan kita terjaga,” ujar Menhut dikutip Minggu (2/8).

Raja Juli menuturkan persemaian yang dimiliki Kemenhut akan dioptimalkan mendukung penghijauan lingkungan, kawasan permukiman, hingga pedesaan di berbagai wilayah.

Sekjen PSI itu mengatakan Kemenhut akan mengembangkan persemaian berteknologi mutakhir, sehingga bibit yang dihasilkan berkualitas dan memiliki peluang hidup tinggi ketika ditanam.

Raja Juli melanjutkan pengembangan persemaian juga diarahkan agar bibit lebih mudah dimanfaatkan masyarakat maupun didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.

"Kemudian dengan jumlah bibit yang juga kita maksimalkan sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.