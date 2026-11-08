Demi Pasar Domestik, Hettich Resmikan Experience Centre Perdana di BSD

jpnn.com, TANGERANG - Hettich resmi membuka Hettich Experience Centre Indonesia pertama di BSD, Tangerang Selatan.

Pembukaan fasilitas anyar itu menandai tonggak penguatan eksistensi merek teknologi furnitur asal Jerman tersebut di Tanah Air setelah 13 tahun.

Pusat pengalaman tersebut resmi dibuka untuk mengakomodasi mitra bisnis, pelaku industri, dan masyarakat umum.

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Area President Hettich Asia Pacific Philipp Rode menjelaskan Indonesia memegang posisi sangat strategis bagi ekspansi perusahaan di kawasan regional.

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi pertumbuhan Hettich di kawasan Asia Pasifik," kata Philipp di Serpong, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Tingginya kebutuhan akan desain interior fungsional mendorong perusahaan menghadirkan teknologi Jerman lebih dekat guna mempererat kolaborasi dengan konsumen.

Sales Director Hettich Indonesia Candra Cahyadi membeberkan alasan khusus pemilihan kawasan BSD dibandingkan Jakarta sebagai lokasi pusat pengalaman perdana ini.

Menurutnya, pergeseran pusat aktivitas bisnis perkotaan serta masifnya pembangunan infrastruktur menjadi pertimbangan utama.