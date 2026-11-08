menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Demi Pasar Domestik, Hettich Resmikan Experience Centre Perdana di BSD

Demi Pasar Domestik, Hettich Resmikan Experience Centre Perdana di BSD

Demi Pasar Domestik, Hettich Resmikan Experience Centre Perdana di BSD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pihak Hettich meresmikan Experience Centre Perdana di BSD, Tangerang Selatan. Foto: Roma/JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Hettich resmi membuka Hettich Experience Centre Indonesia pertama di BSD, Tangerang Selatan.

Pembukaan fasilitas anyar itu menandai tonggak penguatan eksistensi merek teknologi furnitur asal Jerman tersebut di Tanah Air setelah 13 tahun.

Pusat pengalaman tersebut resmi dibuka untuk mengakomodasi mitra bisnis, pelaku industri, dan masyarakat umum.

Baca Juga:

Area President Hettich Asia Pacific Philipp Rode menjelaskan Indonesia memegang posisi sangat strategis bagi ekspansi perusahaan di kawasan regional.

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi pertumbuhan Hettich di kawasan Asia Pasifik," kata Philipp di Serpong, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Tingginya kebutuhan akan desain interior fungsional mendorong perusahaan menghadirkan teknologi Jerman lebih dekat guna mempererat kolaborasi dengan konsumen.

Baca Juga:

Sales Director Hettich Indonesia Candra Cahyadi membeberkan alasan khusus pemilihan kawasan BSD dibandingkan Jakarta sebagai lokasi pusat pengalaman perdana ini.

Menurutnya, pergeseran pusat aktivitas bisnis perkotaan serta masifnya pembangunan infrastruktur menjadi pertimbangan utama.

PT Hettich Indonesia resmi membuka Hettich Experience Centre pertama di BSD, Tangerang Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co