jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa lebih diperkuat, karena unit itu bisa menjadi ujung tombak pelestarian hutan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Titiek saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH se-Indonesia di Yogyakarta, Selasa (24/11).

“KPH ini sangat penting karena ujung tombak pelestarian hutan di Indonesia yang bertugas untuk melestarikan hutan serta mengusahakan agar ekonomi di kawasan hutan ini berkembang,” kata Titiek seperti dikutip Rabu (25/11).

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Legislator fraksi Gerindra itu menilai KPH berhadapan langsung dengan kondisi hutan, sehingga bisa juga mendorong perkembangan ekonomi di kawasan rimba.

Titiek mengaku sudah melihat berbagai produk hasil pengembangan kawaasan hutan, seperti madu, kopi, hingga produk lain serta memiliki peluang dipasarkan.

“Tentunya, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan tersebut,” ujarnya.

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Melihat besarnya tugas KPH, Titiek sebagai pimpinan Komisi IV DPR akan mengupayakan tambahan dana bagi unit tersebut agar bekerja maksimal.

Menurut legislator Dapil Yogyakarta itu, dukungan anggaran diperlukan mengingat beratnya tugas KPH di lapangan.