Demi Pemerataan, Sekolah Garuda Bakal Dikenalkan Serentak di 16 Titik
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia, Rabu (8/10).
Sekolah Garuda merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pendidikan unggulan di seluruh pelosok Indonesia.
Sekolah Garuda hadir untuk memperluas kesempatan agar semakin banyak anak Indonesia dari seluruh pelosok negeri bisa menembus kampus-kampus terbaik dunia.
"Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan," ucap Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Stella Christie dalam keterangannya, Selasa (7/10).
Stella mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan realisasi dari visi besar Prabowo untuk membawa anak Indonesia, dari seluruh pelosok Negeri, menuju kampus terbaik dunia.
Sekolah Garuda menjadi bagian transformasi pendidikan Indonesia untuk menyiapkan generasi emas 2045.
"Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif. Meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi dari penjuru negeri," kata dia.
Sekolah Garuda diharapkan melahirkan generasi emas yang cerdas, berdaya saing global, berjiwa kepemimpinan, berhati pelayanan, dan berkomitmen mengabdi untuk kemajuan Indonesia.
