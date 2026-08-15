Demi Pemulihan Ekologi, Ephorus HKBP Minta Penanganan Kasus TPL Tak Masuk Angin

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Tertinggi (Ephorus) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Dr. Victor Tinambunan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan korporasi yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Victor berharap proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi terkait transfer pricing tersebut berjalan profesional, tegas, objektif, transparan, dan berkeadilan serta tidak berhenti di tengah jalan.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dimulai oleh Kejaksaan. Ini adalah langkah yang baik dan memberikan harapan kepada masyarakat," kata Victor dalam keterangannya, Jumat (14/8).

"Harapan saya, proses ini terus dilanjutkan secara profesional, tegas, objektif, transparan, dan berkeadilan, tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi kepentingan apa pun,” tambahnya.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan dua orang berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL periode 2008 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar menyebut dugaan modus yang dilakukan PT TPL berkaitan dengan ekspor melalui praktik under invoicing.

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Produk yang diekspor diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Victor meminta penegakan hukum dalam perkara tersebut tidak masuk angin atau berhenti di tengah jalan.