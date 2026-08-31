Demi Penanganan Karhutla, Kemenhut Tutup Sementara 9 Taman Nasional

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan pihaknya menutup sementara wisata pendakian di sembilan taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan karhutla tinggi.

Hal demikian dikatakan Raja Juli usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).

"Saya bisa umumkan sementara ada penutupan sementara terhadap sembilan taman nasional,” kata Menhut Raja Juli, Senin.

Raja Juli mengatakan Dirjen KSDAE segera menerbitkan surat edaran terkait penutupan sementara sembilan taman nasional.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut kebijakan penutupan sementara diambil untuk mengurangi risiko keselamatan, sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.

Raja Juli menuturkan kebakaran di sejumlah taman nasional membuat penanganan karhutla makin sulit.

Misalnya, lanjut dia, sejumlah helikopter water bombing yang seharusnya bisa dimaksimalkan memadamkan api di beberapa provinsi malah dikerahkan ke taman nasional.

"Beberapa heli water bombing yang mestinya bisa dipergunakan, dimaksimalkan di enam provinsi prioritas, tetapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional, akhirnya heli ini juga di-deploy ke taman-taman nasional tersebut,” kata eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.