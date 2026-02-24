Demi Pendidikan Maju, Once Mekel Harap Guru Bisa Digaji Rp15 Juta Perbulan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Elfonda Mekel atau Once Mekel mendukung peningkatan kesejahteraan guru.

Caranya, upah pengajar bisa ditetapkan pemerintah minimal sebesar Rp 15 juta perbulan.

“Menurut saya, minimum Rp15 juta. Itu juga untuk yang bekerja di daerah 3T, daerah terpencil, bahkan harus lebih banyak dari itu," kata Once kepada awak media dikutip Selasa (24/2).

Menurut legislator fraksi PDI Perjuangan itu, profesi guru harus ditempatkan sebagai pekerjaan terhormat dengan memberi kesejahteraan memadai, termasuk pemberian insentif.

"Insentifnya harus lebih banyak, mungkin perumahan dan lain sebagainya," ujar Once.

Eks vokalis Dewa 19 itu menegaskan guru yang bertugas di daerah 3T dibandingkan di kota besar menghadapi tantangan yang berat, sehingga wajar kesejahteraan mereka diperhatikan.

Baca Juga: Once Mekel Hingga Slank Ramaikan Festival Kebangsaan Gema Kampus di Medan

Once menyebut guru di daerah 3T menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, akses yang sulit, hingga minimnya fasilitas penunjang.

Selain gaji pokok yang layak, guru di daerah 3T perlu diberikan tunjangan khusus dan fasilitas perumahan.