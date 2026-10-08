Demi Penguatan Pengawasan Hutan, Presiden Targetkan Penambahan Puluhan Ribu Polhut

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku bakal menambah jumlah Polisi Hutan (Polhut) hingga 70 ribu anggota, demi memperkuat pengawasan kawasan hutan.

Hal demikian disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Kepala Negara mengatakan jumlah Polhut sekitar 4.500 personel masih kurang dalam mengawasi puluhan juta hektare kawasan hutan.

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“Untuk menjaga hutan kita yang puluhan hektare, kita hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menuturkan penambahan jumlah Polhut mencapai 70 ribu orang berkaitan dengan upaya menghadapi aktivitas penjarahan liar serta pembakaran hutan.

“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70 ribu polisi hutan,” katanya.

Prabowo menyebut penambahan Polhut akan dilakukan secara bertahap dan angka itu ditargetkan mencapai 21 ribu pada 2027.

Sementara itu, kata dia, target 70 ribu diperkirakan dapat dicapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun mendatang.