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Demi Pengurangan Risiko Bencana, Safrizal Bicara Penguatan BPBD

Demi Pengurangan Risiko Bencana, Safrizal Bicara Penguatan BPBD
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Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA. Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menyebut penting menguatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan pemerintah menghadapi ancaman bencana.

Dia berkata demikian dalam Forum Kepala Pelaksana BPBD (Kalaksa) pada rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana, Rabu (14/10) kemarin. 

Safrizal menyebutkan penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus ke respons ketika peristiwa terjadi.

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“Penanggulangan bencana harus bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada respons darurat menuju pengurangan risiko dan penguatan ketangguhan daerah," katanya.

Penanggulangan, kata dia, harus dibangun melalui langkah pencegahan dan pengurangan risiko yang terencana dan berkelanjutan.

"Kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta data risiko menjadi fondasi penting agar pemerintah daerah mampu melindungi masyarakat secara lebih efektif," ujar Safrizal.

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Dalam rangka memperkuat fondasi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang pembentukan dan penataan kelembagaan BPBD. 

Regulasi ini mengamanatkan setiap pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota untuk membentuk BPBD mandiri.

Pemerintah mewajibkan setiap pemda membentuk BPBD mandiri guna memperkuat ketangguhan daerah menghadapi ancaman bencana.

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