Demi Peran LC, Asmara Abigail Lakukan Riset Langsung Bersama Tim Film Sumpah Darah
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Asmara Abigail berperan sebagai Mara, seorang pemandu lagu (LC) karaoke, dalam film Sumpah Darah.
Dia menceritakan pengalamannya saat pertama kali ditawari untuk memerankan karakter tersebut.
Alih-alih ragu, Asmara Abigail justru menyambut tawaran itu dengan antusias karena tertarik dengan kompleksitas profesi tersebut.
“Aku sih tertantang, ya. Karena menurut aku, perempuan dengan pekerjaan apa pun, termasuk perempuan yang memutuskan menjadi LC atau menjalani pekerjaan yang berhubungan dengan dunia malam, baik karena terpaksa maupun atas pilihan sendiri, menghadapi pekerjaan yang sulit,” ujar Asmara Abigail di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (10/10).
Dia mengatakan bahwa dirinya menghormati pilihan hidup setiap orang, termasuk cara mereka bertahan di tengah tuntutan ekonomi.
Menurutnya, setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk dalam hal dukungan keluarga maupun pasangan.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan Asmara memandang profesi itu tanpa menghakimi orang yang menjalaninya.
“Menurut aku, sebagai manusia, kita harus saling menghargai satu sama lain,” tutur Asmara Abigail.
Aktris Asmara Abigail berperan sebagai seorang LC karaoke bernama Mara dalam film Sumpah Darah.
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