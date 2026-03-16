Demi Perankan Bisman di Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Clift Sangra Sampai Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Clift Sangra membagikan ceritanya ketika memerankan karakrer Bisman dalam film 'Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Dia mengaku harus menaikkan bobot tubuhnya hingga puluhan kilogram agar penampilannya tampak lebih berisi.

Sebab karakter Bisman yang diperankannya digambarkan sebagai sosok yang bertubuh besar.

"Saya waktu lagi reading sebelum kontrak, Sunil lihat saya, 'Kok lu kurus?' Hah? Kayak begini kurus? 'Kamu kan berperan sebagai Bisman, harus gemuk badannya'. Jadi saya terpaksa naikin 20 kilo berat badan saya untuk jadi Bisman," ujar Clift Sangra di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Setelah selesai syuting film tersebut, dia pun berupaya untuk kembali menurunkan berat badannya agar seperti semula.

"Setelah film Santet: Dosa di Atas Dosa ini selesai, turunin lagi 20 kilo," kata Clift Sangra lalu tertawa.

Adapun produser Sunil Soraya bersama Soraya Intercine Films, didukung oleh Legacy Pictures dan Navvaros Entertainment membawa langkah baru yang menjadi sejarah dalam perjalanan IP horor paling ikonik di Indonesia, melalui film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Film itu menyajikan horor kolosal yang mewah, dengan visual indah dan grande, serta cerita yang sangat menghibur.