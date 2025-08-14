Demi Perannya di Film Mama: Pesan dari Neraka, Callista Arum Pelajari Seluk Beluk Tarot
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Callista Arum mempelajari seluk-beluk tarot demi perannya dalam film Mama: Pesan dari Neraka.
Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Putri, anak dari seorang peramal tarot bernama Sari (Nova Eliza).
Callista Arum mengaku, dirinya dan sejumlah pemain lain mempelajari dunia tarot sejak awal workshop.
"Memang waktu workshop, kami dari awal sudah dipertemukan sama peramal beneran, jadi, dari awal banget pertemuan pertama sudah dikenalin dan dikasih tahu tarot tuh seperti apa dan lain-lain, terus ada sesi ketemu sama peramalnya," ujar Callista Arum di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).
Wanita 21 tahun itu, bahkan melakukan sesi khusus secara one on one dengan peramal tarot.
Itu mengingat perannya dalam film, yakni sebagai anak dari seorang peramal tarot.
"Aku ada sesi khusus one on one sama peramalnya, kan mamah aku di film ini pembaca tarot dan aku dari kecil melihat mamah jadi otomatis bisa sedikit, dan aku jadinya belajar juga. Sesimple cara ngocok kartu, atau penempatan kartunya aku belajar juga," tutur Callista Arum.
Ditanyai soal membangun chemistry sebagai ibu dan anak dengan Nova Eliza, dia tak merasa kesulitan.
