Demi Perannya di Film Terbaru, Davina Karamoy Belajar Cara Cuci Hingga Gunting Rambut

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy membintangi film komedi terbaru berjudul Naik Level, Modal Tampang Tapi Numpang.

Dalam film tersebut, Davina berperan sebagai Utari Mariani atau Ute, seorang penata rambut di Salon Jelita, usaha salon yang dirintis bibinya sejak Ute masih kecil.

Berbekal minat yang besar di bidang kecantikan, Ute mendedikasikan dirinya untuk meneruskan usaha tersebut. Dia memiliki ambisi besar untuk membawa Salon Jelita naik level menjadi salon yang lebih mewah.

Meski ambisius, Davina mengatakan Ute juga digambarkan sebagai sosok yang hangat dan penuh perhatian kepada para pelanggan.

Namun, kebaikan hatinya kerap menjadi celah karena Ute dikenal mudah percaya kepada orang lain akibat rasa empatinya yang tinggi.

"Tapi, pada saat menjalankan Salon Jelita ini, aku merasa kayaknya aku harus naik level, deh. Aku ingin punya cita-cita untuk memiliki salon yang lebih bagus, lebih mewah, begitu," ujar Davina Karamoy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

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Demi mendalami perannya secara maksimal, aktris berusia 24 tahun itu menjalani workshop intensif selama sekitar tiga hingga empat jam. Davina mempelajari berbagai keterampilan teknis penataan rambut, mulai dari mencuci rambut, mengaplikasikan krim pemijat, hingga melipat handuk dengan benar di salon.

"Jadi, workshop itu aku belajar dari mencuci rambut, creambath, memijat tangan, kepala, dan bahu. Terus, aku juga belajar cara blow rambut. Yang paling penting dan paling sulit menurut aku itu cara menggunting rambut," tuturnya.