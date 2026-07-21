Demi Percepat Deteksi Persoalan Hutan, Raja Juli Dorong Pemanfaatan Drone

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut penguatan pengawasan hutan seharusnya dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mempercepat deteksi berbagai persoalan di lapangan.

Dia mengatakan pemanfaatan teknologi berupa drone atau pesawat nirawak bisa membantu petugas memperoleh data serta memetakan kondisi hutan.

Hal itu disampaikan Raja Juli dalam pertemuan dengan petinggi PT Dirgantara Indonesia di kantor Kemenhut, Jakarta Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Menhut Raja Juli Dinilai Pulihkan Kepercayaan Investor terhadap Perdagangan Karbon

"Kita butuh teknologi. Drone salah satunya, bagaimana kemudian membantu pasukan darat (Tim UPT Kemenhut) untuk mengidentifikasi problem-problem yang muncul di lapangan,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Dalam pertemuan itu, Raja Juli didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki beserta jajaran Dirjen Kemenhut.

Selain itu, hadir Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan, Direktur Produksi Dena Hendriana, Direktur Teknologi, dan Managemen Risiko Ony Arifianto.

Baca Juga: WWF Indonesia Apresiasi Upaya Menhut Raja Juli Memperkuat Ranger di 13 Taman Nasional

Menurut Raja Juli, teknologi drone dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi indikasi pembalakan liar, pembukaan lahan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga hotspot secara lebih cepat.

“Kebutuhan itu kebutuhan kecepatan untuk membantu pasukan darat (tim UPT Kemenhut), dibantu dengan teknologi yang bisa mendeteksi hotspot, pembukaan lahan, illegal logging, illegal mining,” lanjutnya.