Demi Persebaya, Azrul Ananda Gowes Surabaya–Jakarta 3 Hari

jpnn.com - Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda kembali menunjukkan kecintaannya terhadap olahraga sepeda dengan menuntaskan perjalanan panjang dari Surabaya menuju Jakarta.

Dalam aksi terbarunya, Azrul tidak sendirian. Sang istri, Ivo Ananda, serta komunitas pesepeda AASOS yang identik dengan Bonek turut ambil bagian dalam perjalanan tersebut.

Rombongan memulai kayuhan dari Kota Pahlawan pada Kamis (9/4/2026) dini hari dan berhasil mencapai Jakarta pada Sabtu (11/4/2026). Total jarak yang dilalui mencapai 821 km dengan tantangan elevasi hingga sekitar 3.000 m.

Perjalanan itu dibagi dalam tiga etape. Hari pertama diisi dengan rute Surabaya menuju Salatiga, dilanjutkan Salatiga ke Cirebon pada hari kedua, dan ditutup dengan etape akhir menuju Jakarta pada hari ketiga.

Menariknya, sepanjang perjalanan, Azrul dan rombongan mengenakan jersei kandang Persebaya. Bukan tanpa alasan, perlengkapan tersebut sekaligus diuji ketahanannya dalam aktivitas berat.

Jersei itu diklaim ringan dengan bobot 135 gsm, dilengkapi teknologi anti-bakteri, serta mampu cepat kering sehingga tetap nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh.

Yang membuat kisah ini makin mencuri perhatian, Azrul baru saja menjalani operasi penggantian lutut (total knee replacement) pada Desember 2025.

Namun, kondisi tersebut tak menghalanginya untuk menyelesaikan tantangan ekstrem tersebut hanya dalam waktu tiga hari.