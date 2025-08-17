Demi Persebaya dan Orang Tua, Azrul Ananda Kebut Finis di Bentang Jawa 2025

jpnn.com - Presiden Persebaya Surabaya yang juga founder Mainsepeda Azrul Ananda baru saja menuntaskan ultra cycling bergengsi Bentang Jawa 2025.

Ajang gowes jarak jauh ini menantang pesertanya menempuh 1.500 km dengan total elevasi 17.000 meter.

Rute Bentang Jawa 2025 dimulai dari Pantai Carita Bantendan berakhir di Hotel Blambangan, Banyuwangi. Event ini digelar mulai Minggu (10/8/2025), dan peserta wajib finis sebelum Sabtu (16/8/2025) pukul 17.30 WIB.

Finis Lebih Awal Bersama Joko Sumalis

Azrul mengikuti kategori pair bersama rekannya, Joko Sumalis. Keduanya berhasil finis pada Jumat (15/8/2025) pukul 23.32 WIB, jauh sebelum batas waktu akhir (cut off time/COT).

Rekan Azrul, yakni Joko bahkan menjadi finisher ketiga tercepat kategori pair. Juara kategori ini diraih pasangan ayah-anak, Miswanto dan Yusuf Kibar, disusul Asril Kurniawan-Muhammad Rifqi sebagai runner-up.

Uniknya, Azrul-Joko tampil menggunakan sepeda buatan lokal Wdnsdy Bike serta mengenakan jersei Persebaya saat memasuki garis finis.

Motivasi: Finis Demi Dukung Persebaya

Azrul punya alasan kuat bertekad finis lebih cepat. Dia ingin tetap bisa mendukung tim kebanggaannya, Persebaya Surabaya, yang bertanding melawan Persita Tangerang pada Sabtu (16/8/2025) pukul 15.30 WIB.

“Memang saya targetkan finis sebelum Sabtu, agar bisa punya waktu mendukung Persebaya,” ungkap Azrul.