Demi Pertumbuhan 6,5%, DPR RI Mulai Tagih Kontribusi Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen.

Kesepakatan ini disepakati saat rapat kerja pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, sekaligus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih optimistis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting," kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.

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Untuk mencapai target tersebut, konsumsi rumah tangga ditargetkan tumbuh di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen.

Pemerintah pun harus memastikan kebijakan bantuan sosial berjalan dengan tepat sasaran guna menjaga daya beli.

Selain itu, iklim investasi akan terus diperbaiki melalui kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

Penurunan biaya logistik dan pemberian fasilitas perpajakan menjadi prioritas utama agar minat investor meningkat.

Investasi swasta dan kredit perbankan diproyeksikan akan menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan.