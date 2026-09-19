Demi PPPK, Mendagri Tito Sampai Bicara Langsung dengan Presiden
jpnn.com - MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa anggaran gaji PPPK di daerah sudah aman.
Mendagri Tito memastikan gaji PPPK sudah aman setelah ada persetujuan mengenai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp18,9 triliun dari pemerintah pusat.
Menteri Tito Karnavian mengaku telah berupaya agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dirumahkan dengan alasan keterbatasan anggaran.
"Saya sudah perjuangkan. Sudah bertemu langsung dengan Keuangan, pernah ketemu Presiden, sehingga kemudian diberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah," ujarnya pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Makassar, Jumat (18/9).
Mendagri menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan hari ini juga sekaligus sebagai momentum bagi daerah untuk mendapatkan tambahan dana fiskal bagi pemda untuk dipergunakan demi kemaslahatan.
Namun demikian, kata dia, untuk mendapatkan tambahan fiskal, tentu harus memiliki prestasi.
"Kegiatan apresiasi seperti ini, tentu menjadi peluang tambahan fiskal daerah, tetapi, kan harus berprestasi dulu, sehingga bisa mendapatkan tambahan. Saya kira itu," ujar Tito Karnavain
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov memiliki harapan agar gaji PPPK menjadi bagian dari dana alokasi umum.
Menteri Tito Karnavian mengaku telah berupaya memperjuangkan nasib PPPK. Simak kalimatnya.
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