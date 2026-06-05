Demi Sekolah Anak & Rumah yang Lebih Layak, Ragaia Sukses Jadi Nasabah PNM Mekaar

jpnn.com, SORONG - PNM hadir mendekatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera, termasuk hingga ke Pulau Arar, Papua Barat Daya.

Salah satu kisah itu datang dari Ibu Ragaia Sosir, nasabah PNM Mekaar sejak 2021.

Dari pesisir Papua, dia membangun harapan sederhana untuk keluarganya dengan menyekolahkan anak dan merenovasi rumah agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak.

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Perjalanannya tidak selalu mudah, namun semangat untuk memperbaiki kehidupan keluarga membuatnya terus berusaha.

Perlahan, dari pembiayaan dan pendampingan yang diterima, Ibu Ragaia mulai menata kembali kebutuhan rumahnya, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, jendela, hingga bagian-bagian rumah lain yang dibangun sedikit demi sedikit.

Dalam perjalanannya, Ragaia tidak hanya menjadi nasabah, tetapi juga dipercaya sebagai Ketua Kelompok Mekaar.

Dia kemudian melihat peluang lain dari keterbatasan akses layanan keuangan di wilayahnya. Karena masyarakat sekitar harus menyeberang pulau untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih modern, dia memilih menjadi agen BRILink.

Keputusan itu lahir dari pengamatan sederhana atas kebutuhan warga sekitar, sekaligus menjadi peluang usaha yang memberi manfaat lebih luas bagi lingkungan tempat tinggalnya.