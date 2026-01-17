Demi Serial Terbaru, Kim Seon Ho Belajar Berbagai Bahasa Asing

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Kim Seon Ho berbincang mengenai perannya dalam serial Netflix terbaru berjudul 'Can This Love Be Translated?'

Demi menghidupkan karakter Joo Ho Jin sebagai seorang penerjemah multibahasa, dia menghabiskan waktu selama empat bulan untuk mempelajari berbagai bahasa asing.

"Saya mempersiapkan ini empat bulan lamanya. Ada guru bahasa tersendiri dari setiap bahasa," ujar Kim Seon Ho dalam konferensi pers di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (16/1).

Mempelajari berbagai bahasa asing dalam waktu singkat tentu tidak mudah.

Namun, berkat diskusi dengan guru bahasa dan juga sutradara, dia pun terbantu dalam melakoni perannya.

Kim Seon Ho lantas mengungkapkan bahasa Jepang dan Italia merupakan yang paling sulit dari berbagai bahasa yang dipelajarinya untuk serial terbarunya tersebut.

"Semua bahasa susah, tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, bahasa Jepang memang yang paling mudah diakses, tetapi karena detail-detail tertentu dan jumlah (dialog) bahasa Jepang yang sangat banyak, rasanya secara luar biasa, agak sulit bagi saya. Setelah itu Bahasa Italia juga ternyata sulit juga," ungkap aktor 39 tahun tersebut.

Menariknya, dia sempat mengalami kejadian lucu, saking fokusnya mendalami bahasa Jepang dan Italia untuk perannya.