Demi Timnas Basket Lebih Kompetitif, Fictor Roring Minta Pemain Lokal Diberi Ruang Lebih
jpnn.com, JAKARTA - Legenda basket Indonesia Fictor Roring berharap ke depannya pemain lokal dapat peran lebih saat tampil di kompetisi domestik.
Pria kelahiran 18 Desember 1972 itu menilai bahwa saat ini peran pemain lokal untuk berkembang masih minim mengingat regulasi yang ada.
Sejak edisi 2026 tercatat tiga pemain asing bisa bermain bersamaan di lapangan.
Hal tersebut membuat praktis dua slot pemain lokal yang diperebutkan tidak sehat untuk perkembangan basket itu sendiri.
Mantan pemain Satria Muda itu kemudian berharap ke depannya operator liga mampu menyediakan liga khusus lokal untuk bisa mendongkrak pemain saat berlaga di level internasional.
“Filipina punya tiga kompetisi dalam setahun dengan regulasi berbeda. IBL mungkin bisa membuat dua kompetisi yang berbeda,” ujar pria yang akrab disapa Ito itu.
“Satu dengan pemain asing dan satunya lagi murni semua pemain lokal,” imbuhnya.
IBL sendiri sejatinya punya IBL All Indonesian Cup yang menjadi wadah pemain lokal unjuk gigi.
Legenda basket Indonesia Fictor Roring berharap ke depannya pemain lokal dapat peran lebih saat tampil di kompetisi domestik
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