menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Demi Timnas Prancis, Zinedine Zidane Rela Menolak Tawaran Klub Besar

Demi Timnas Prancis, Zinedine Zidane Rela Menolak Tawaran Klub Besar

Demi Timnas Prancis, Zinedine Zidane Rela Menolak Tawaran Klub Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Zinedine Zidane resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Prancis. Foto: REUTERS/Abdul Saboor.

jpnn.com - Timnas Prancis resmi memasuki era baru setelah menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih menggantikan Didier Deschamps.

Penunjukan itu sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan legenda Les Bleus tersebut.

Bagi Zidane, jabatan ini bukan sekadar pekerjaan baru. Mantan pelatih Real Madrid itu mengaku sejak lama telah menetapkan Timnas Prancis sebagai tujuan utama dalam karier kepelatihannya.

Baca Juga:

Demi mewujudkan impian itu, Zidane bahkan memilih menolak tawaran dari sejumlah klub besar.

"Sejak lama saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menangani Timnas Prancis. Saya selalu membayangkan suatu hari nanti akan berada di posisi ini."

"Itulah sebabnya saya tidak menerima tawaran dari klub mana pun. Setelah meninggalkan Real Madrid, fokus saya hanya tertuju kepada tim nasional Prancis," ucapnya.

Baca Juga:

Langsung Bergerak saat Deschamps Mundur

Kesempatan memimpin Les Bleus mulai terbuka setelah Didier Deschamps memutuskan mengakhiri masa baktinya.

Zidane mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan langkah karena merasa inilah momen yang telah dinantikannya.

Timnas Prancis resmi memasuki era baru setelah menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih menggantikan Didier Deschamps.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI