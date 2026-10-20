menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Kritisi Kegagalan Penanganan Karhutla

Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Kritisi Kegagalan Penanganan Karhutla

Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Kritisi Kegagalan Penanganan Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10).

Massa aksi itu terdiri dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), UHAMKA, dan sejumlah universitas lain.

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “2 tahun cukup, Presiden Prabowo gagal”, “el nino mengeringkan lahan, MBG mengeringkan APBN”.

Baca Juga:

Mahasiswa juga mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan spanduk “kebakaran di sana, pejabat party di istana”, “hutanku, rumahku terbakar, langitku merona jingga”, hingga “If we burn, you burn with us”.

Mereka bahkan membawa spanduk berukuran besar bergambar satwa di hutan Kalimantan.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menyenandungkan “Prabowo sudah gagal” berulang kali.

Baca Juga:

Adapun sejumlah mahasiswa membawa tuntutan sebagai berikut:

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, adili korporasi, dan pulihkan ekosistem.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co