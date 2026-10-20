Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Kritisi Kegagalan Penanganan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10).

Massa aksi itu terdiri dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), UHAMKA, dan sejumlah universitas lain.

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “2 tahun cukup, Presiden Prabowo gagal”, “el nino mengeringkan lahan, MBG mengeringkan APBN”.

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Mahasiswa juga mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan spanduk “kebakaran di sana, pejabat party di istana”, “hutanku, rumahku terbakar, langitku merona jingga”, hingga “If we burn, you burn with us”.

Mereka bahkan membawa spanduk berukuran besar bergambar satwa di hutan Kalimantan.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menyenandungkan “Prabowo sudah gagal” berulang kali.

Adapun sejumlah mahasiswa membawa tuntutan sebagai berikut:

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, adili korporasi, dan pulihkan ekosistem.