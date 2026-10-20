menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demo 20 Oktober di Gedung DPRD Jabar: Sidqon Siap Turun dari Jabatan

Demo 20 Oktober di Gedung DPRD Jabar: Sidqon Siap Turun dari Jabatan

Demo 20 Oktober di Gedung DPRD Jabar: Sidqon Siap Turun dari Jabatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perwakilan DPRD Jabar Muhammad Sidqon menghampiri mahasiswa yang tengah demo dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menemui langsung mahasiswa yang menggelar demonstrasi dalam rangka dua tahun kepemimpinan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran pada Selasa (20/10).

Para wakil rakyat itu akan mundur dari jabatannya bila tuntutan mahasiswa tak disampaikan ke pemerintah pusat.

Penyampaian tuntutan tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Baca Juga:

Ada tiga orang anggota dewan dari Komisi V, yaitu Muhammad Sidqon, Tuti Turimayanti, dan Rafael Situmorang.

Tuntutan dibacakan oleh dua mahasiswa dari Unpas dan UIN Bandung. Setelah selesai, mereka kemudian berdialog.

Dalam dialog tersebut, Muhammad Sidqon mengatakan pihaknya akan merumuskan surat rekomendasi berisi aspirasi mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga:

Ia menyebut surat itu akan dikirim ke Jakarta setelah ditandatangani pimpinan DPRD Jawa Barat.

"Tuntutan tadi yang disampaikan, tolong disampaikan ke Sekretariat Dewan, akan kami rumuskan suratnya, malam ini pun akan kami kirim ke Jakarta setelah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD," kata Sidqon di hadapan mahasiswa.

Anggota DPRD Jabar siap mundur jika gagal menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait evaluasi pemerintahan Prabowo - Gibran dalam waktu 3x24 jam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI