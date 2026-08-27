Demo 27 Agustus, Begini Kondisi di Sekitar Gedung DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah petugas kepolisian berjaga di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat menyusul rencana aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8).

Pantauan JPNN.com pukul 10:40 WIB, sejumlah petugas mulai berjaga di depan pintu keluar stasiun. Selain itu, polisi yang berpakaian sipil juga terlihat berjaga dan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap pemumpang terutama remaja.

Rombongan massa dari berbagai daerah, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Jawa Tengah, tampak sudah berkumpul dan memasang spanduk-spanduk di gerbang utama DPR RI.

Di sisi lain, ruas jalan yang berada di depan gedung DPR RI sudah ditutup oleh petugas kepolisian dan mulai dipadati pendemo.

Para pendemo yang didominasi boleh masyarakat dan pengemudi ojek online mulai melakukan orasi dan membentangan sejumlah spanduk protes yang berisikan tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan aset.

Terlihat juga bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece berkibar di atas pagar gedung DPR RI.

Selain itu, terlihat sebuah bus berwarna putih yang dipenuhi coretan-coretan tuntutan pendemo. Bus tersebut juga menjadi lokasi untuk berswafoto oleh masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago meminta aksi demo pada Kamis, 27 Agustus 2026 di kawal dengan ketat. Ia memerintahkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk menjaga masyarakat yang melakukan aksi hari ini.