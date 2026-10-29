Demo 28 Oktober di Malioboro Rusuh, Massa Liar Membakar Apa yang Bisa Dibakar

jpnn.com - YOGYAKARTA - Aksi demo 28 Oktober 2026 di Yogyakarta diwarnai kericuhan di kawasan Malioboro, pada Rabu malam.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menangkap satu orang yang diduga membawa senjata tajam (sajam) saat kericuhan di kawasan Malioboro.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan orang tersebut diamankan sekitar pukul 18.00 WIB.

Jumlah keseluruhan orang yang diamankan masih dalam proses pendataan dan identifikasi.

"Jadi sekali lagi, kami mengamankan satu orang yang membawa senjata tajam," kata Ihsan saat ditemui di Gedung DPRD DIY, lokasi aksi demonstrasi, Rabu (28/10) malam.

Ia mengatakan polisi juga memeriksa orang-orang yang diamankan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) serta petugas kesehatan, dengan hasil pemeriksaan yang menurutnya menunjukkan bahwa sebagian besar telah mengonsumsi minuman keras.

"Kemudian ada juga yang memang dari pengecekan baik dari Biddokkes maupun dari kesehatan kami, sebagian besar mengonsumsi minuman keras, seperti itu," ujarnya.

Ihsan mengatakan polisi masih mengidentifikasi orang-orang yang diamankan, termasuk untuk memastikan identitas dan asal mereka, sehingga belum dapat menyampaikan data lengkap mengenai jumlah maupun latar belakang orang-orang tersebut.