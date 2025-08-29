Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya
jpnn.com - BANDUNG - Sebuah rumah aset milik MPR RI diduga dibakar oleh massa aksi demo 29 Agustus 2025 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat.
Rumah tersebut ludes dilahap si jago merah seusai dilempari bom molotov dan batu.
Ada tiga orang asisten rumah tangga (ART) yang tinggal di rumah samping wisma MPR itu.
Mereka lari keluar rumah setelah digedor oleh massa yang mengingatkan kemungkinan api merembet.
"Saya ditolong sama yang masuk. Mereka gedor-gedor pintu rumah bawah pas saya lagi di atas," kata Maya, salah satu ART, saat ditemui di Gedung Sate.
Maya mengungkapkan, sebenarnya dirinya sudah tidak kaget dengan adanya aksi unjuk rasa.
Posisi rumah yang tepat di dekat Kantor Pemprov Jabar kerap kali terdengar suara aksi massa yang melakukan demo.
Namun, Maya tidak menduga, massa aksi secara brutal membakar bangunan di sebelah rumahnya.
Pada aksi demo 29 Agustus 2025, massa diduga membakar bangunan rumah atau wisma aset MPR RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demo Ojol-Mahasiswa Bandung Anarkistis, Massa Bakar Rumah
- Pengemudi Ojol Dilindas Rantis, Aktivis 98 Tuntut Hukuman Berat ke Pelaku
- Massa Lempar Batu dan Petasan di Mako Brimob Kwitang, Lihat
- TNI AD Kerahkan Personel Kodam Jaya untuk Kawal Demo di Jakarta
- Aksi Solidaritas di Gedung DPRD Jabar, Ratusan Driver Ojol Pukul Mundur Polisi
- Mahasiswa Bandung Desak Revolusi Menyusul Kematian Pengemudi Ojol di Jakarta