Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya

jpnn.com - BANDUNG - Sebuah rumah aset milik MPR RI diduga dibakar oleh massa aksi demo 29 Agustus 2025 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat.

Rumah tersebut ludes dilahap si jago merah seusai dilempari bom molotov dan batu.

Ada tiga orang asisten rumah tangga (ART) yang tinggal di rumah samping wisma MPR itu.

Mereka lari keluar rumah setelah digedor oleh massa yang mengingatkan kemungkinan api merembet.

"Saya ditolong sama yang masuk. Mereka gedor-gedor pintu rumah bawah pas saya lagi di atas," kata Maya, salah satu ART, saat ditemui di Gedung Sate.

Maya mengungkapkan, sebenarnya dirinya sudah tidak kaget dengan adanya aksi unjuk rasa.

Posisi rumah yang tepat di dekat Kantor Pemprov Jabar kerap kali terdengar suara aksi massa yang melakukan demo.

Namun, Maya tidak menduga, massa aksi secara brutal membakar bangunan di sebelah rumahnya.