menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya

Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya

Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Api membakar bangunan rumah aset MPR di Jalan Diponegoro atau tepatnya di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sebuah rumah aset milik MPR RI diduga dibakar oleh massa aksi demo 29 Agustus 2025 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Jumat.

Rumah tersebut ludes dilahap si jago merah seusai dilempari bom molotov dan batu.

Ada tiga orang asisten rumah tangga (ART) yang tinggal di rumah samping wisma MPR itu.

Baca Juga:

Mereka lari keluar rumah setelah digedor oleh massa yang mengingatkan kemungkinan api merembet.

"Saya ditolong sama yang masuk. Mereka gedor-gedor pintu rumah bawah pas saya lagi di atas," kata Maya, salah satu ART, saat ditemui di Gedung Sate.

Maya mengungkapkan, sebenarnya dirinya sudah tidak kaget dengan adanya aksi unjuk rasa.

Baca Juga:

Posisi rumah yang tepat di dekat Kantor Pemprov Jabar kerap kali terdengar suara aksi massa yang melakukan demo. 

Namun, Maya tidak menduga, massa aksi secara brutal membakar bangunan di sebelah rumahnya.

Pada aksi demo 29 Agustus 2025, massa diduga membakar bangunan rumah atau wisma aset MPR RI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co