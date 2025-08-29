Demo Berdarah Terjadi karena DPR Ogah Mendengar Suara Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR tidak lepas dari ulah para anggota dewan. Wakil rakyat itu dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat, hingga akhirnya menyebabkan korban dalam aksi demo 28 Agustus 2025.

“Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat,” kata Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas saat dihubungi, Jumat (29/8).

Menurutnya, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan.

“Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat,” ujarnya.

Fernando mengingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa bisa semakin besar.

“Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," terangnya.

"Apalagi hari ini gedung DPR seolah para anggota DPR tidak menganggap aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, seolah menunjukkan bahwa mereka adalah pengecut,” tutup Fernando. (dil/jpnn)



