menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Demo Besar-besaran akan Mewarnai Pekanbaru Hari Ini, 1.500 Aparat Siaga

Demo Besar-besaran akan Mewarnai Pekanbaru Hari Ini, 1.500 Aparat Siaga

Demo Besar-besaran akan Mewarnai Pekanbaru Hari Ini, 1.500 Aparat Siaga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki mendampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat menemui massa demo di Mapolda Riau, beberapa waktu lalu. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Unjuk rasa besar-besaran akan mewarnai depan gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (1/9).

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau diperkirakan akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka.

Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polresta Pekanbaru menurunkan pasukan gabungan berjumlah 1.500 personel.

Baca Juga:

Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika menegaskan seluruh personel sudah dipersiapkan untuk mengawal jalannya aksi.

“Sebanyak 1.500 personel gabungan akan diterjunkan. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, termasuk penutupan Jalan Jenderal Sudirman menuju Kantor DPRD,” katanya.

Baca Juga:

Jeki menambahkan pengamanan tidak hanya difokuskan pada pengendalian lalu lintas dan pengawalan massa aksi, tetapi juga upaya preventif agar kegiatan berlangsung damai.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga situasi tetap kondusif. Aspirasi mahasiswa bisa disampaikan secara tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.

Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polresta Pekanbaru menurunkan pasukan gabungan berjumlah 1.500 personel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI