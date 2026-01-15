Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku agak sulit berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.
Adapun, saat ini tengah terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran yang menentang pemerintah.
Walau begitu, Sugiono menyebutkan bahwa WNI di Iran sebagian besar bukan bermukim di Teheran yang menjadi pusat demonstrasi.
“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan WNI di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qof dan Isfahan,” ungkap Sugiono, dikutip Kamis (15/1).
Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa tidak banyak WNI yang terdampak dengan peristiwa yang terjadi saat ini di Iran.
“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada,” jelasnya.
Sugiono meminta WNI di Iran untuk memperhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi.
“Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” tuturnya.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku agak sulit berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menlu Iran Peringatkan Donald Trump Soal Opsi Militer: Jangan Ulangi Kesalahan
- Dunia Hari Ini: Donald Trump Menyebut 'Bantuan Sedang Dalam Perjalanan' kepada Warga Iran
- Ratusan Tewas dalam Demonstrasi, Kedubes Iran Klaim Aparat Prioritaskan Nyawa Pedemo
- Iran Makin Panas, 646 Orang Tewas Gegara Menyuarakan Aspirasi
- Kamu Pikir Iran Takut sama Amerika Serikat? Kemarilah
- Dunia Hari Ini: Setidaknya 500 Orang Tewas dalam Protes di Iran