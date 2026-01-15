menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI

Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI

Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku agak sulit berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.

Adapun, saat ini tengah terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran yang menentang pemerintah.

Walau begitu, Sugiono menyebutkan bahwa WNI di Iran sebagian besar bukan bermukim di Teheran yang menjadi pusat demonstrasi.

Baca Juga:

“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan WNI di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qof dan Isfahan,” ungkap Sugiono, dikutip Kamis (15/1).

Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa tidak banyak WNI yang terdampak dengan peristiwa yang terjadi saat ini di Iran.

“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada,” jelasnya.

Baca Juga:

Sugiono meminta WNI di Iran untuk memperhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi.

“Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” tuturnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku agak sulit berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI