Demo Besar-besaran di Iran, Menlu Sugiono Kesulitan Berkomunikasi dengan WNI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku agak sulit berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran.

Adapun, saat ini tengah terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran yang menentang pemerintah.

Walau begitu, Sugiono menyebutkan bahwa WNI di Iran sebagian besar bukan bermukim di Teheran yang menjadi pusat demonstrasi.

“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan WNI di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qof dan Isfahan,” ungkap Sugiono, dikutip Kamis (15/1).

Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa tidak banyak WNI yang terdampak dengan peristiwa yang terjadi saat ini di Iran.

“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada,” jelasnya.

Sugiono meminta WNI di Iran untuk memperhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi.

“Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” tuturnya.