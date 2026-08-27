Demo Besar di Gedung DPR, IHSG Dibuka Melemah Pada 27 Agustus 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka melemah 15,34 poin atau 0,24 persen ke posisi 6.390,35 pada Kamis.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,47 poin atau 0,39 persen ke posisi 630,08.

IHSG berpotensi bergerak variatif di tengah pelaku pasar mencermati sentimen dari tingkat global dan domestik.

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"Diperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran 6,350-6,450 pada perdagangan Kamis," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Ratna Lim menyebut dari mancanegara, data inflasi Price Consumer Index (PCE) Amerika Serikat (AS) Juli 2026 sedikit lebih tinggi dari perkiraan.

Data inflasi PCE AS tercatat tidak berubah di level 3,7 persen year on year (yoy) pada Juli 2026, atau sedikit di atas estimasi 3,6 persen (yoy).

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Secara bulanan, indeks PCE naik 0,2 persen month to month (mtm) pada Juli 2026, atau melampaui ekspektasi pasar yang naik 0,1 persen setelah sempat turun 0,1 persen pada Juni 2026.

“Untuk indeks PCE inti tetap di level 3,3 persen (yoy) pada Juli 2026, tetapi masih jauh di atas target The Fed sebesar 2 persen (yoy),” ujar Ratna Lim.