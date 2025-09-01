Demo di Bandung Hari Ini, Massa Hitam-hitam Berulah Senin Petang, Aparat Tidak Diam

jpnn.com - BANDUNG - Aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, hari ini Senin 1 September 2025 diwarnai kerusuhan.

Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan kelompok massa berpakaian serba hitam yang diduga sebagai biang kerusuhan di Gedung DPRD Jabar pada Senin malam.

Massa yang dibubarkan diduga kuat merupakan kelompok yang hendak melakukan aksi anarkistis dalam unjuk rasa mahasiswa pada sore tadi.

Pantauan JPNN.com, massa tak dikenal itu mulai dibubarkan pada pukul 18.32 WIB.

Mereka mencoba merangsek masuk ke Kantor DPRD Jabar dan membakar beberapa material di pintu gerbang.

Melihat situasi demo hari ini yang mulai "panas", aparat keamanan melalui pengeras suara mengimbau untuk segera bubar.

"Adik-adik waktu menunjukkan pukul 18.15 WIB, dimohon untuk pulang. Ayo adik-adik jangan bersikap anarkis, atas nama undang-undang, ini waktunya selesai," ujar petugas.

Sayangnya, sejumlah massa berpakaian hitam-hitam tidak menggubris dan terus melakukan aksi anarkisme.