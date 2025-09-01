Demo di Bandung Hari Ini, Massa Hitam-hitam Berulah Senin Petang, Aparat Tidak Diam
jpnn.com - BANDUNG - Aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, hari ini Senin 1 September 2025 diwarnai kerusuhan.
Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan kelompok massa berpakaian serba hitam yang diduga sebagai biang kerusuhan di Gedung DPRD Jabar pada Senin malam.
Massa yang dibubarkan diduga kuat merupakan kelompok yang hendak melakukan aksi anarkistis dalam unjuk rasa mahasiswa pada sore tadi.
Pantauan JPNN.com, massa tak dikenal itu mulai dibubarkan pada pukul 18.32 WIB.
Mereka mencoba merangsek masuk ke Kantor DPRD Jabar dan membakar beberapa material di pintu gerbang.
Melihat situasi demo hari ini yang mulai "panas", aparat keamanan melalui pengeras suara mengimbau untuk segera bubar.
"Adik-adik waktu menunjukkan pukul 18.15 WIB, dimohon untuk pulang. Ayo adik-adik jangan bersikap anarkis, atas nama undang-undang, ini waktunya selesai," ujar petugas.
Sayangnya, sejumlah massa berpakaian hitam-hitam tidak menggubris dan terus melakukan aksi anarkisme.
Massa tak dikenal berpakaian hitam-hitam diduga perusuh lari kocar-kacir saat aksi demi di DPRD Jabar, Kota Bandung, hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 14 dari 1.240 Demonstran di Jakarta Memakai Sabu-Sabu
- Rheza Sendy Pratama Tewas Saat Aksi Demo, Amikom Yogya Bakal Melakukan Investigasi
- Demo Buruh Berakhir Ricuh, Said Iqbal Sebut Penumpang Gelap yang Merusak Fasilitas Umum
- Demo di Bandung Hari Ini Rusuh, Massa Berpakaian Hitam-hitam Beraksi, Siapa Mereka?
- INSA Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban Demi Kelancaran Logistik Nasional
- Tegas! DPRD Jabar Dukung RUU Perampasan Aset Koruptor & Reformasi Polri