Demo di Depan Polda DIY Kacau, Mahasiswa Amikom Terjatuh Lalu Meninggal

jpnn.com - YOGYAKARTA - Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama meninggal dunia Minggu (31/8) pagi.

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta angkatan 2023 itu meninggal dunia diduga lantaran demo di depan Polda DIY.

Rheza sempat dibawa ke RSUP Dr Sardjito, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Demonstrasi di Polda DIY berlangsung sejak Jumat (28/8) sore. Setidaknya puluhan orang terluka.

Kabar duka meninggalnya Rheza pertama kali disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Amikom Yogyakarta melalui postingan media sosial mereka.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, sahabat, kawan seperjuangan kita: Rheza Sendy Pratama," bunyi pernyataan pihak BEM Universitas Amikom dalam pernyataannya di media sosial Instagram @bemamikomyk pada Minggu siang, seperti dilansir juga JPNN Jogja.

Pihak BEM memaparkan kronologi singkat kejadian yang menimpa Rheza.

Disebutkan bahwa saat Rheza ikut serta dalam aksi demonstrasi, motor yang dikendarainya mati saat hendak berbalik arah di tengah situasi yang kacau.