Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus, Massa Sempat Masuk Tol, Situasi Masih Panas
jpnn.com - JAKARTA – Berikut info terbaru tentang aksi demo hari ini Senin 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Massa aksi yang melakukan unjuk rasa sempat memasuki tol dalam kota, karena akses menuju depan gedung DPR ditutup oleh petugas setelah terjadi kerusuhan.
ANTARA melaporkan di lokasi pada Senin sekitar pukul 14.50 WIB massa yang rata-rata pelajar itu menyeberangi ruas tol dalam kota dengan membawa bendera partai.
Massa yang berjumlah puluhan itu melompati pagar dan menerobos masuk ke dalam.
Mengetahui adanya massa yang nekat masuk ke dalam tol, petugas kepolisian yang berjaga langsung menghentikan kendaraan.
Selain itu, petugas bermotor langsung membubarkan massa dan memukul mundur mereka agar tidak menghalangi kendaraan yang melintas di dalam tol.
Pada saat bersamaan, situasi sempat memanas lantaran massa yang tidak bisa memasuki depan Gedung DPR/MPR/DPD RI juga melemparkan barang-barang ke arah petugas.
Saat ini situasi demo di kawasan Gedung DPR/MPR/DPD RI masih memanas dan letusan gas air mata ditambahkan petugas ke arah massa yang memasuki jalan tol. (antara/jpnn)
Berikut ini terbaru aksi demo hari ini 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, di mana sempat terjadi kerusuhan dan situasi masih panas.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Ricuh, Mobil Polisi Dibakar Massa
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Besar di Sydney Mendapat Tanggapan dari Israel dan Warga Gaza
- Demo Ojol Hari Ini di Dekat Istana Merdeka, Ada Dua Kelompok
- 1.600 Personel Keamanan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Unjuk Rasa KSPN di Monas
- 1.163 Personel Kepolisian Dikerahkan Amankan Aksi Buruh di Monas
- Punya Akses Langsung Tol Dalam Kota & JORR, PIK Kian Diminati Investor