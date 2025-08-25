Demo di DPR Hari Ini 25 Agustus, Massa Sempat Masuk Tol, Situasi Masih Panas

jpnn.com - JAKARTA – Berikut info terbaru tentang aksi demo hari ini Senin 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Massa aksi yang melakukan unjuk rasa sempat memasuki tol dalam kota, karena akses menuju depan gedung DPR ditutup oleh petugas setelah terjadi kerusuhan.

ANTARA melaporkan di lokasi pada Senin sekitar pukul 14.50 WIB massa yang rata-rata pelajar itu menyeberangi ruas tol dalam kota dengan membawa bendera partai.

Massa yang berjumlah puluhan itu melompati pagar dan menerobos masuk ke dalam.

Mengetahui adanya massa yang nekat masuk ke dalam tol, petugas kepolisian yang berjaga langsung menghentikan kendaraan.

Selain itu, petugas bermotor langsung membubarkan massa dan memukul mundur mereka agar tidak menghalangi kendaraan yang melintas di dalam tol.

Pada saat bersamaan, situasi sempat memanas lantaran massa yang tidak bisa memasuki depan Gedung DPR/MPR/DPD RI juga melemparkan barang-barang ke arah petugas.

Saat ini situasi demo di kawasan Gedung DPR/MPR/DPD RI masih memanas dan letusan gas air mata ditambahkan petugas ke arah massa yang memasuki jalan tol. (antara/jpnn)