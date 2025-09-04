menu
Demo di DPRD Jabar, Mak-Mak Bandung pun Turun Aksi

Demo di DPRD Jabar, Mak-Mak Bandung pun Turun Aksi

Demo di DPRD Jabar, Mak-Mak Bandung pun Turun Aksi
Ilustrasi: Aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Aksi demonstrasi tak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, di Bandung, mak-mak yang tergabung dalam Warga Kota juga turun demo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025). 

Mak-mak berjumlah kurang dari 20 orang itu berpakaian merah muda atau pink brave. Mereka duduk bersila di depan gedung dewan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. 

Adapun Warga Kampung Kota, terdiri dari sejumlah forum, seperti Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Para pengunjuk rasa itu mengangkat berbagai poster yang berisi beragam tuntutan. Di antaranya terkait dugaan tindakan aparat yang dianggap represif serta keberadaan patroli di Kota Bandung. 

Dalam rangkaian aksinya, massa juga menggelar teatrikal dengan melempar sejumlah kantong plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jabar.

Aksi simbolis itu mereka lakukan sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang tengah berlangsung di Indonesia.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” kata koordinator aksi, Angga.

Dia menyebut, dalam aksi ini, pihaknya pun menyerukan militer dikembalikan ke barak serta Jawa Barat harus terhindar dari kepentingan militer.

Puluhan mak-mak di Kota Bandung berbaju pink menggelar aksi unjuk rasa atau demo di Gedung DPRD Jabar. Begini aspirasinya.

