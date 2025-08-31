Demo di Makassar: 4 Tewas, Termasuk 1 Ojol yang Dikira Intel

jpnn.com - MAKASSAR - Empat orang meninggal dunia buntut dari demo di Makassar, Sulawesi Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat empat orang itu, yakni tiga meninggal dunia saat kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan satu lagi merupakan pengemudi ojek online atau ojol yang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar.

"Empat orang korban jiwa, tiga orang di pembakaran Kantor DPRD Makassar dan satu orang di Jalan Urip Sumoharjo dikeroyok massa, meninggal di rumah sakit atas nama Rusdamdiansyah umur 21 tahun. Bukan mahasiswa, tetapi masyarakat biasa," ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar di Makassar, Minggu (31/8).

Laporan sebelumnya, ada empat korban tewas dalam rangkaian peristiwa kebakaran di Kantor DPRD Makassar pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Jumlah korban dalam peristiwa itu sebanyak delapan orang, empat orang dinyatakan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka.

"Jadi, korban ini (driver ojol) bukan korban yang menjadi rangkaian pembakaran pada dua tempat DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, tetapi karena menjadi korban, maka dimasukkan juga, tetapi bukan korban di DPRD Makassar," katanya meluruskan informasi.

Pengeroyokan oleh massa kepada Rusdamdiansyah, kata dia, sebelum kejadian pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel.

Setelah dikeroyok massa karena dikira intelijen aparat keamanan, korban dibawa ke RSUP OJK Kemenkes RI di Kawasan Reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) untuk mendapat perawatan medis, tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

"Jam delapan malam pihak keluarga mendengar bahwa dia kecelakaan, tetapi belakangan diketahui dikeroyok massa. Kejadian depan Kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia), Jalan Urip Sumoharjo lorong 501," katanya.