Demo di Makassar Membara, Massa Bakar Fasilitas Kantor DPRD

jpnn.com - Aksi demo di Kantor DPRD Makassar, di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan kian membara, Jumat malam (29/8/2025).

Massa merusak Kantor DPRD Kota Makassar dengan membakar fasilitas kantor dewan sebagai bentuk dari kekecewaan masyarakat atas perilaku wakilnya.

Selain mengambil barang dari dalam kantor dewan untuk dibakar di jalan raya, massa pun makin beringas dengan merusak hingga membakar puluhan mobil yang terparkir di halaman kantor tersebut.

Sejumlah kendaraan dibakar massa yang semakin beringas.

Terdengar suara letusan beberapa kali di area kantor dewan tersebut.

Api semakin membesar di dalam halaman kantor DPRD Makassar karena membakar mobil disusul suara ledakan.

Belum diketahui apakah ada orang di dalam kantor dewan tersebut.

Namun demikian, massa telah berkumpul bahkan bertindak anarkistis merusak kantor itu menjadi tambah parah.