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Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Menko Dudung Ingatkan Polri Transparan

Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Menko Dudung Ingatkan Polri Transparan
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Menko Polkam Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengingatkan Polri bertindak secara adil dan transparan dalam pemeriksaan ratusan massa yang terlibat aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Yogyakarta.

"Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Dudung dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Demo di Yogyakarta Berakhir Ricuh, Menko Dudung Ingatkan Polri TransparanPersonel kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). ANTARA/Agung Dwi Prakoso

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Dudung menegaskan seluruh pihak yang diperiksa juga harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.

Dalam siaran pers itu, Dudung menjelaskan kronologi aksi demonstrasi berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (10/11).

"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata dia.

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Menurut Dudung, berdasarkan laporan instansi terkait, aksi mulai berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam hari.

Pensiunan jenderal TNI itu mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengingatkan Polri bertindak secara adil dan transparan menangani ratusan massa terlibat demo berujung kericuhan di Yogyakarta.

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