Demo Hari Ini: 21.30 WIB Terjadi Bentrok, Saling Lempar Batu, Kepala Bocor

jpnn.com - JAKARTA - Demo 27 Agustus yang salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta berujung bentrok, Kamis (27/8) malam.

Bentrok antara aparat kepolisian dengan massa demonstran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Dari pantauan awak JPNN yang berada di lokasi, terlihat aksi bentrok mengakibatkan beberapa demonstran mengalami bocor di bagian kepala.

Selain dibawa dengan ambulans, korban juga ada yang dibawa menaiki sepeda motor.

Massa dan pihak kepolisian sempat terlibat aksi saling lempar batu.

Massa juga terlihat mengejar aparat kepolisian dan menembaki dengan petasan. Petugas kepolisian juga menembaki massa aksi dengan gas air mata.

“Minggir, kasih jalan,” kata pemotor yang membawa korban luka luka di kepala di samping gedung BPK.

Sementara itu, di kawasan Pejompongan konsentrasi massa yang didominasi (tampak seperti) siswa STM bertahan di kolong jembatan dan di pertigaan gedung BPK.