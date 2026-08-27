menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demo Hari Ini: 21.30 WIB Terjadi Bentrok, Saling Lempar Batu, Kepala Bocor

Demo Hari Ini: 21.30 WIB Terjadi Bentrok, Saling Lempar Batu, Kepala Bocor

Demo Hari Ini: 21.30 WIB Terjadi Bentrok, Saling Lempar Batu, Kepala Bocor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Massa aksi demo RUU Perampasan Aset terlibat aksi saling lempar batu dengan aparat kepolisian di Pejompongan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Demo 27 Agustus yang salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta berujung bentrok, Kamis (27/8) malam.

Bentrok antara aparat kepolisian dengan massa demonstran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Dari pantauan awak JPNN yang berada di lokasi, terlihat aksi bentrok mengakibatkan beberapa demonstran mengalami bocor di bagian kepala.

Baca Juga:

Selain dibawa dengan ambulans, korban juga ada yang dibawa menaiki sepeda motor.

Massa dan pihak kepolisian sempat terlibat aksi saling lempar batu.

Massa juga terlihat mengejar aparat kepolisian dan menembaki dengan petasan. Petugas kepolisian juga menembaki massa aksi dengan gas air mata.

Baca Juga:

“Minggir, kasih jalan,” kata pemotor yang membawa korban luka luka di kepala di samping gedung BPK.

Sementara itu, di kawasan Pejompongan konsentrasi massa yang didominasi (tampak seperti) siswa STM bertahan di kolong jembatan dan di pertigaan gedung BPK.

Demo 27 Agustus yang juga terkait RUU Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI, Jakarta, diwarnai bentrok, Kamis (27/8) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI