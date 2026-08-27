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Demo Hari Ini: Aktivis Pati Kecewa sama Puan Maharani

Demo Hari Ini: Aktivis Pati Kecewa sama Puan Maharani
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Demonstrasi di kawasan Gedung DPR, Kamis, 27 Agustus. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 14 perwakilan Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memasuki area dalam Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Mereka masuk ke dalam setelah pihak pimpinan DPR mempersilakan mereka menyaksikan langsung rapat paripurna pada Kamis ini.

Diketahui, satu di antara agenda rapat pada Kamis ini ialah penyampaian perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset.

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi legislator yang membuka rapat dengan didampingi pimpinan parlemen lainnya seperti Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa. 

Sementara itu, AMPB dalam demonstrasi di depan Gedung DPR sejak beberapa hari ke belakang membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Rapat kemudian dimulai. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berbicara di podium membahas perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. 

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Dia mengucapkan janji RUU Perampasan Aset bakal disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Desember 2026.

Setelah janji terucap, perwakilan AMPB meninggalkan area persidangan.

Aktivis AMPB Teguh menyoroti absennya Puan Maharani saat sidang RUU Perampasan Aset.

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