Demo Hari Ini, Massa dari Pati Membubarkan Diri, Situasi Malah Memanas, Tegang

jpnn.com - JAKARTA - Aksi unjuk rasa atau demo hari ini Kamis 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berlanjut setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri.

Sekitar pukul 13.00 WIB, sekelompok massa yang belum diketahui identitasnya terlihat masih bertahan di kawasan gerbang Gedung DPR RI.

Massa kemudian membakar sejumlah barang yang berada di sekitar lokasi. Suasana terasa panas.

Di tengah aksi tersebut, massa sempat menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.

Namun, sesekali terdengar teriakan bernada makian yang ditujukan kepada anggota DPR.

Sejumlah massa juga terlihat menendangi gerbang Gedung DPR.

Situasi makin memanas setelah seorang pria datang membawa alat pemadam api ringan (APAR) dan berupaya memadamkan api yang dibuat massa.

Pria tersebut langsung dikejar oleh sejumlah orang. Ia sempat menjadi sasaran pukulan dan lemparan massa.