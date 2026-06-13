Demo Mahasiswa 12 Juni, CCTV di Bundaran HI Dikabarkan Tidak Berfungsi, Marulina Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dikabarkan tidak berfungsi pada Jumat 12 Juni 2026, bersamaan dengan hari pelaksanaan demo mahasiswa.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Marulina Dewi memastikan seluruh operasional infrastruktur CCTV milik pemerintah daerah di kawasan Bundaran HI dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami pastikan operasional CCTV Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan normal dan digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan masyarakat, serta pemantauan wilayah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Marulina Dewai dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (13/6).

Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan media massa mengenai sejumlah CCTV di kawasan Bundaran HI yang dilaporkan tidak dapat diakses oleh masyarakat pada Jumat (12/6).

Marulina mengatakan gangguan terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta.

"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa platform-platform tersebut bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Marulina menambahkan ketersediaan data, kelancaran arus streaming, maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform tersebut, sepenuhnya berada di luar pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut, kata dia, tidak mencerminkan kondisi operasional maupun fungsionalitas CCTV asli milik Pemprov DKI Jakarta yang di lapangan tetap merekam dan memantau situasi dengan optimal. (antara/jpnn)