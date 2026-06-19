menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Demo Mahasiswa di DPR, Massa Kritik Kebijakan Menaikkan Harga BBM saat Tengah Malam

Demo Mahasiswa di DPR, Massa Kritik Kebijakan Menaikkan Harga BBM saat Tengah Malam

Demo Mahasiswa di DPR, Massa Kritik Kebijakan Menaikkan Harga BBM saat Tengah Malam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seorang mahasiswa ketika berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dari Universitas Trisakti (Usakti) bersama Universitas Esa Unggul (UEU) ikut berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6) siang ini.

Sekitar seribu mahasiswa dari Usakti dan UEU turun dalam aksi dengan membawa tiga tuntutan.

Mahasiswa juga mengerahkan mobil komando dan beberapa spanduk serta poster yang memuat kritik mereka. 

Baca Juga:

Semisal, mereka membawa poster yang berisi kritik terhadap kondisi ekonomi yang jeblok dan demokrasi tak jalan.

"Ekonomi anjlok demokrasi digembok," demikian poster yang dibawa mahasiswa, Jumat.

Mahasiswa juga membawa poster yang berisi tentang kritik terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok.

Baca Juga:

"Bensin naik, bahan pokok naik, kesabaran turun," demikian isi poster lainnya.

Selain itu, mahasiswa membawa poster bergambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengkritik harga BBM yang naik.

Mahasiswa dari Usakti membawa poster bergambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengkritik harga BBM yang naik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI