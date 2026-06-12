Demo Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Jaya dan TNI Kerahkan 4.151 Personel

jpnn.com - Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan aksi demo sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia di kawasan Bundaran HI hingga Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari ini.

Menurut data yang dirilis Polda Metro Jaya, sebanyak 4.151 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen mahasiswa tersebut.

?Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026), menyebut pengerahan personel tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib.

Kombes Budi mengatakan Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," kata Budi.

Dia memerinci, ribuan personel gabungan tersebut terdiri atas 3.651 personel unsur Polri dan didukung oleh 500 personel dari unsur TNI.

?Selain menyiagakan personel, pihak kepolisian juga telah memetakan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika situasi di lapangan.

"Antisipasi tersebut meliputi potensi kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas," kata Budi.