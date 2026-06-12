Demo Mahasiswa Hari Ini, Beberapa Titik di Jakarta Berpotensi Macet Parah

jpnn.com - JAKARTA – Warga masyarakat yang beraktivitas di wilayah Ibu Kota perlu mengetahui informasi mengenai rencana aksi demo mahasiswa hari ini Jumat 12 Juni 2026.

Massa aksi gabungan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia akan menggelar aksi demo hari ini di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.

Lantaran titik berkumpulnya massa berada di lokasi strategis, potensi kemacetan diprediksi juga terjadi di Jalan MH Thamrin termasuk simpang Sarinah dan Jalan Medan Merdeka Utara.

Selain itu, kawasan Harmoni yang punya akses menuju Jalan Medan Merdeka Barat.

Warga yang siang nanti hendak melintas di jalan-jalan sekitar Monas juga perlu mencari informasi.

Potensi kemacetan juga terjadi di Kawasan Bundaran HI, karena menjadi rute yang dilalui massa aksi menuju Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.

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Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi memastikan seluruh BEM fakultas di kampus berjaket almamater kuning itu turun ke jalan dalam aksi demo hari ini.

"Sejauh ini aliansi yang sepakat akan turun adalah aliansi BEM se-UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, hingga Semar UI," kata Dimas kepada wartawan, Kamis (11/6).