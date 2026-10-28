Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Andi Memastikan Tidak Mengerahkan Massa

jpnn.com - JAKARTA – Aksi demo mahasiswa hari ini di Jakarta rencananya akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Selain massa dari BEM UI, sejumlah elemen masyarakat sipil juga akan bergabung pada aksi demo 28 Oktober.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan tidak mengerahkan massa di Bundaran HI pada hari ini.

Keputusan tersebut diambil karena saat ini gerakan buruh tengah berkonsentrasi mengawal pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangan di Jakarta, Selasa mengatakan KSPSI AGN bersama KBPBI memilih memusatkan perhatian pada proses penyusunan aturan pelaksana agar substansi perlindungan pekerja dapat diimplementasikan secara optimal.

Meski tidak mengerahkan massa, Andi Gani menghormati hak mahasiswa dan masyarakat sipil yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

"Saya memahami bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin UU. Kami berharap aksi besok dapat berjalan tertib dan damai, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda," katanya.

Dia juga mengingatkan agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menyusup untuk membuat kericuhan maupun merusak fasilitas publik.