Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Bhabinkamtibmas Dikerahkan, Satreskrim Pelototi Medsos

jpnn.com - TANGERANG - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Polda Banten, melakukan langkah-langkah antisipasi menjelang aksi demo mahasiswa hari ini di Jakarta.

Pengetatan pengamanan dilakukan di sejumlah objek vital seperti kawasan Stasiun Kereta Api hingga Gerbang Tol (GT) sebagai mengantisipasi mobilisasi massa, khususnya kelompok pelajar yang hendak mengikuti kegiatan aksi penyampaian pendapat di Jakarta pada hari ini Selasa, 20 Oktober 2026.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan upaya pengamanan tersebut dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya tetap aman dan kondusif.

"Polresta Tangerang dan jajaran akan melaksanakan pengamanan di sejumlah stasiun dan gerbang tol, serta meningkatkan patroli guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," katanya di Tangerang, Senin (19/10).

Dikatakan bahwa selama proses pengamanan di titik-titik krusial, personel di lapangan akan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipastikan pihaknya akan tetap menjunjung tinggi serta menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Langkah-langkah akan dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Polri tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian menambahkan, untuk skema yang diterapkan dalam pengamanan ini, petugas tidak sekadar melakukan penyekatan lalu lintas, melainkan peningkatan patroli dan pengamanan ketat di titik-titik vital mobilitas masyarakat.