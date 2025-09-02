Demo Mahasiswa Unri Sungguh Berbeda, Lihat Itu
jpnn.com - PEKANBARU - Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang digelar di depan Gedung DPRD Riau, Senin 1 September 2025 berlangsung damai dan kondusif.
Ribuan mahasiswa Unri datang dengan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan kebijakan pemerintah pusat.
Tak berlangsung lama, massa aksi langsung ditemui Ketua DPRD Riau Kaderismanto, bersama Wakil Ketua Parisman Ihwan, Budiman Lubis, serta anggota DPRD Riau lainnya.
Dalam dialog terbuka dengan mahasiswa, Kaderismanto menyatakan dukungan penuh atas aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.
Bahkan, Kaderismanto menegaskan pihaknya siap membantu membebaskan mahasiswa Unri, Khariq Anhar, yang saat ini ditahan oleh Polda Metro Jaya.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saat ini Polda Riau sudah melakukan komunikasi dengan Polda Metro Jaya terkait kawan kita Khariq Anhar dari Riau. Kami sangat memahami tuntutan kalian dan mendukung sepenuhnya,” ungkap Kaderismanto.
Selain menyarakan pembebasan Khariq Anhar, massa juga menuntut soal reformasi DPR RI, sahkan RUU Perampasan Aset, hapus seluruh tunjangan DPR RI, copot Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab atas sikap represif aparat kepolisian terhadap masa aksi, copot Menteri HAM RI.
Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa diterima oleh anggota DPRD Riau yang berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
Ribuan mahasiswa Unri menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Riau, Senin 1 September 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Prabowo Bilang Polisi Kadang-Kadang Khilaf
- Media Pemerintah Rusia Menduga George Soros Terlibat Demo Rusuh di Indonesia
- Demo Buruh Berakhir Ricuh, Said Iqbal Sebut Penumpang Gelap yang Merusak Fasilitas Umum
- Pangeran Mangkubumi: Kebebasan Berdemokrasi Harus Sesuai Hukum
- Yakin Tak Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik
- Presiden Prabowo Subianto: Demi Allah Saya Tak Akan Mundur Setapak Pun