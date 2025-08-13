Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Ricuh, Mobil Polisi Dibakar Massa
jpnn.com - Aksi demonstrasi masyarakat Pati, Jawa Tengah menuntut pemakzulan Bupati Sudewo pada Rabu (13/8/2025), diwarnai kericuhan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat ada 64 korban luka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati tersebut. Kemarahan rakyat di Pati dipicu kenaikan pajak.
"Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Lucky Pratugas Nasrimo di Pati, Rabu.
Untuk pasien yang dirawat di RSUD RAA Soewondo ada 40 orang, Klinik Marga Husada empat orang, Klinik Pratama PMI satu orang, RS Keluarga Sehat ada tujuh orang, dan perawatan di tempat ada 12 orang.
Sebagian besar korban luka menjalani rawat jalan, sedangkan rawat inap enam orang. Terkait korban meninggal sejauh ini nihil.
Hal itu juga dipertegas pernyataan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto bahwa setelah dilakukan konfirmasi hingga sore hari ini (13/8), hasil penelusuran pihak kepolisian nihil korban jiwa.
"Tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi anarkis tersebut," ucapnya.
Aksi demo masyarakat Pati menuntut pemakuzlan Bupati Pati Sudewo diwarnai kericuhan. Banyak korban luka hingga mobil polisi dibakar massa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pansus Pemakzulan Bupati Pati Terbentuk, Politikus Gerindra: Jadi Momen Klarifikasi
- Bupati Pati Sudewo Diduga Ikut Terima Suap di DJKA Kemenhub
- Prabowo Turun Tangan, Bupati Pati Langsung Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen
- Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Besar di Sydney Mendapat Tanggapan dari Israel dan Warga Gaza
- Demo di Kementerian ESDM, BEM DKJ: Usut Dugaan Tambang Ilegal di Malut
- Demo Ojol Hari Ini di Dekat Istana Merdeka, Ada Dua Kelompok