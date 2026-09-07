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Demo PPPK dan P3K Paruh Waktu 7 September Batal, Data Pembanding untuk Apa?

Demo PPPK dan P3K Paruh Waktu 7 September Batal, Data Pembanding untuk Apa?
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ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu membatalkan rencana aksi demo 7 September 2026 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Alasan pembatalan rencana demo hari ini, karena 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, ketika empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu sudah sampai kepada Dasco yang juga orang kepercayaan Presiden Prabowo, maka rencana demo 7 September batal dilaksanakan.

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"Pak Dasco menyatakan siap merealisasikan empat tuntutan kami. Beliau minta waktu sebulan untuk pembahasannya dan kami berikan waktu," kata Fadlun kepada JPNN.com.

Empat tuntutan PPPK dan P3K Paruh Waktu, yakni sebagai berikut:

1. Angkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) tahun 2026

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2. Angkat PPPK semua jabatan (teknis, nakes, guru) tanpa memandang usia menjadi PNS tahun 2027

3. Realisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026

PPPK dan PPPK paruh waktu batal demo hari ini karena sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

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